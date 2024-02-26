Около 918 млрд рублей потратили россияне на доставку еды за год

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Россияне потратили на заказ продуктов через доставку 917,5 миллиарда рублей за прошлый год. В 2022 году этот показатель составлял 625 миллиардов рублей, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на исследование Infoline.

Анализ показал, что объем доставки скоропортящихся продуктов в 2023 году составил 781 миллиард рублей. Такая категория заняла большую часть онлайн-доставки еды.

По словам гендиректора "Infoline-аналитики" Михаила Бурмистрова, к концу прошлого года интерес к доставке снизился, популярными, в свою очередь, стали закупки впрок и самовывоз. Это произошло благодаря промоакциям и росту онлайн-заказов алкогольной продукции с самовывозом. Кроме того, россияне стали пользоваться самовывозом из-за нехватки курьеров, отчего цена доставки возросла.

Ранее стало известно, что в среднем россияне ходят в магазины за продуктами 16 раз в месяц. Вторник и пятница стали самыми пиковыми днями для офлайн-покупок. Большинство походов (80,5%) заканчиваются на первом магазине. Почти каждый пятый поход включает в себя покупки минимум в двух и более магазинах.

До этого сообщалось, что россияне в текущем году стали активнее интересоваться отечественной кулинарией, а также кухнями народов Мексики, Ближнего Востока и Кавказа, реже – западноевропейской кухней. По данным опроса, совокупный спрос на техасско-мексиканскую, израильскую, грузинскую и северорусскую кухню вырос почти в два раза.

Посещаемость столичных заведений выросла с января 2023 года