Аналитики выяснили, как часто россияне ходят за продуктами

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В среднем россияне ходят в магазины за продуктами 16 раз в месяц. Вторник и пятница стали самыми пиковыми днями для офлайн-покупок. Это следует из исследования "Тинькофф Журнала", с результатами которого ознакомилась "Газета.ру".

Согласно данным опроса, большинство походов (80,5%) заканчиваются на первом магазине. Почти каждый пятый поход включает в себя покупки минимум в двух и более магазинах. Также во время 15% походов за продуктами заходят в два продовольственных магазина, 3,3% – в три, 1,2% – в четыре и более.

Отмечается, что пожилые люди ходят в магазины почти в 1,5 раза чаще, чем молодые. Так, среди граждан от 61 до 70 лет доля походов с посещением двух и более магазинов составляет 26%, среди молодежи от 21 до 30 лет – порядка 16–17%.

Чаще всего россияне посещают несколько магазинов раз в выходные. Более 20% составляет доля походов с 10:00 до 19:00. Во вторник и пятницу пиковые часы в магазинах, по данным аналитиков, – с 16:00 до 19:00. Также с 01:00 до 03:00 доля походов в два и более магазина выше, чем с 05:00 до 08:00.

По результатам исследования, в среднем каждый месяц россияне тратят на продукты 8 400 рублей на одного человека, а средний чек с января по сентябрь этого года составил 525 рублей. Уточняется, что с пятницы по воскресенье такие траты выше: максимальный показатель, 610 рублей, – в субботу, а в пятницу и воскресенье – порядка 560 рублей.

В сентябре текущего года средний чек на покупки составил 426 рублей, это на 4,4% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Аналитики предполагают, что покупатели начали дробить единый чек на несколько покупок, в том числе в маркетплейсах, сервисах доставки годовой еды и продуктов.

В Чечне, Северной Осетии и Дагестане средний чек вырос и составил от 550 рублей. Такую же сумму за раз тратят в магазинах жители Москвы, Магаданской и Мурманской областей, Камчатского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. В Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, а также в Пермском крае и Туве средний чек не превышает 330 рублей.

Ранее сообщалось, что оптовые цены на икру горбуши на Дальнем Востоке в ноябре упали на 25% в годовом выражении. На данный момент килограмм деликатеса стоит 3,5 тысячи рублей.

Между тем икра кеты у некоторых оптовиков на 12% дешевле, чем в ноябре 2022 года, также 3,5 тысячи за килограмм. До этого момента икра постоянно дорожала с августа прошлого года.

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