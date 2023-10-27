Продажи лапши быстрого питания и консервов упали в РФ

Фото: 123RF/jackf

В России упали продажи лапши быстрого питания, консервов и тушенки за последний год. Об этом сообщает RT со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском".

Падение составило 19% по сравнению с 2022 годом. Средняя цена лапши быстрого приготовления увеличилась на 13% и показала значения в 65 рублей.

"Средняя цена на сухой паек в октябре 2023 года – 835 рублей. Средняя цена упала на 4%, продажи упали на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", – отмечается в сообщении.

Консервы в среднем подорожали на 8%, однако продажи снизились на 21%. Средняя цена на тушенку увеличилась на 9%, а продажи упали на 8%.

Всего было изучено свыше 51 миллиарда кассовых чеков.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что стоимость яиц и курицы стала постепенно уменьшаться, поэтому ситуация в стране стабилизируется. Как она утверждает, рост цен на курицу и яйца связан с различными факторами, однако уже было проведено собрание с российскими производителями, где было решено нарастить выпуск продукции к концу 2023 года на 3%.

До этого в Минсельхозе заявили, что предпосылок для внезапного скачка цен на овощи в России не наблюдается, производственные показатели остаются стабильными. В последние годы производство овощей в РФ демонстрирует рост. Например, в прошлом году по организованному сектору выпуск продукции достиг 7,2 миллиона тонн, а в защищенном грунте составил 1,6 миллиона тонн.

Куриное мясо начало дешеветь в России впервые с июня