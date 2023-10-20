Минсельхоз заявил об отсутствии предпосылок для скачков цен на овощи в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Предпосылок для внезапного скачка цен на овощи в России не наблюдается, производственные показатели остаются стабильными, заявила пресс-служба Минсельхоза РФ.

По итогам совещания, на котором обсуждалась текущая ситуация и прогнозы в сфере производства в овощеводстве защищенного грунта, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подчеркнул, что представители отрасли должны принять оперативные меры, которые отразятся на стоимости овощей.

По данным Минсельхоза, в последние годы производство овощей в РФ демонстрирует рост. Например, в прошлом году по организованному сектору выпуск продукции достиг 7,2 миллиона тонн, а в защищенном грунте составил 1,6 миллиона тонн.

"В 2023 году, по прогнозам ведомства, в овощеводстве ожидается прирост, в том числе в зимних теплицах – на 1–2%", – добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что около 30 региональных торговых сетей РФ ограничат наценки на ряд социально значимых товаров. К социально значимым товарам относятся хлеб, молоко, овощи "борщевого набора", куриные яйца, капуста, подсолнечное масло, карамель, мыло, батарейки и другие.

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