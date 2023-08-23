В ФАС заявили, что около 30 торговых сетей ограничат наценки на социально-значимые товары

Фото: fas.gov.ru

Около 30 региональных торговых сетей РФ ограничат наценки на ряд социально-значимых товаров. Инициативу проконтролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что 23 августа в ФАС поступило письмо от Союза независимых сетей России (СНСР), который объединяет региональных ретейлеров. В нем указывалось, что порядка 30 торговых сетей из 25 российских регионов приняли на себя добровольные обязательства, согласно которым ограничат собственные наценки на уровне максимум 5% от закупочной цены.

Как подчеркнули в сообщении, ограничение наценок на подобные товары при условии наличия на полках повысит их доступность для граждан. К социально-значимым товарам относятся хлеб, молоко, овощи "борщевого набора", куриные яйца, капуста, подсолнечное масло, карамель, мыло, батарейки и другие.

Ранее сообщалось, что ФАС проверит обоснованность оптово-отпускных цен на мясо. Служба направила соответствующие запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы.

До этого Росрыболовство попросило ФАС рассмотреть стоимость услуг железнодорожного и морского транспорта до и во время лососевой путины на Дальнем Востоке. В ведомстве заявили, что проанализирует формирование цен.

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