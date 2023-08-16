ФАС проанализирует обращение Росрыболовства по подорожанию поставок рыбы из ДФО

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проанализирует формирование цен на рынке транспортных услуг из-за обращения Росрыболовства в связи с повышением стоимости поставок рыбы из Дальневосточного федерального округа. При нарушениях будут приняты меры, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Так, Росрыболовство попросило службу рассмотреть стоимость услуг железнодорожного и морского транспорта до и во время лососевой путины на Дальнем Востоке.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что существуют некоторые факторы, воздействующие на рост цены. Ими являются тарифы в портах и сезонное завышение цен операторов, уточнил он.

"Нам кажется, что есть возможность, чтобы выровнять стоимость доставки в пиковые периоды", – указал Шестаков.

В РЖД, в свою очередь, отметили, что доля тарифа Российских железных дорог за использование инфраструктуры составляет не более 5%. В холдинге уточнили, что общую стоимость перевозки рыбы рассчитывают из тарифа компании за перевозку, стоимость состава и других услуг.

Ранее Рыбный союз заявил, что причин для роста цен на красную рыбу в России нет. Там подчеркнули, что импорт красной рыбы после падения в 2022 году восстановился. В период с января по июль 2023 года импорт лососей и форели увеличился на 12% год к году, до 48 тысяч тонн. Кроме того, стало больше поставок форели из Турции и семги из Чили.

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