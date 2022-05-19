"Санта Бремор" приостановила поставки красной рыбы в Россию – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Белорусский производитель рыбной продукции "Санта Бремор" приостановил поставки семги в Россию под брендом "Русское море", сообщает "Коммерсант".
По данным издания, белорусские производители столкнулись с трудностями из-за прекращения экспорта красной рыбы из Европы. Семга и форель бренда пропали из продажи в России.
Представитель торговой сети "Лента" подтвердил, что компания получила уведомления от производителей о сложностях с поставками из-за нехватки сырья. Сейчас ретейлер не получает продукцию "Русского моря", однако ожидает, что ситуация изменится в июне. Представитель другой торговой сети подтвердил сокращение ассортимента продукции "Русского моря", но связал это с ростом цен на нее.
Председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал, что белорусские производители использовали лосось из Норвегии, ввоз которого на территорию России запретили в 2014 году, однако из-за новых санкций этот канал оказался закрыт.
Управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк рассказал, что другие переработчики рыбной продукции в качестве альтернативы используют чилийский лосось, дикую красную рыбу с Дальнего Востока, лосось с ферм в Мурманске и форель из Карелии.
В то же время он предвидел трудности, с которыми столкнутся российские переработчики по причине проблем с контейнерными перевозками и платежами за новые поставки. Кроме того, переход на российскую красную рыбу может привести к росту цен на конечную продукцию.
Ранее в Ассоциации добытчиков минтая заявили, что из-за прекращения поставок из недружественных стран в текущем году импорт рыбы в Россию сократится примерно на треть по сравнению с показателем 2021 года – с 579 до 385 тысяч тонн.
Представители ассоциации предположили, что ситуация может оказаться схожей с таковой в 2015 году, когда поставки рыбы из-за рубежа упали почти наполовину после введения Россией в 2014 году эмбарго на ввоз продуктов из стран Европы и США. Тогда это больше всего ударило по импорту красной рыбы – ее поставки сократились в 5 раз. Ситуацию удалось выправить за счет поставок из других стран, однако к уровню 2014 года импорт лосося, семги и других подобных рыб еще не вернулся.
Между тем в Росрыболовстве заявили, что поставки снижаются с начала года. С января по февраль падение составило 10,5%. В ведомстве это связали с антироссийскими санкциями. В то же время там заверили, что проблем с продукцией рыболовства не будет: с начала 2022 года уже выловлено 1,2 миллиона тонн водных ресурсов, растет производство консервов и прочей продукции.
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