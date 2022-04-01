Эксперты оценили риски появления контрафактной техники в России

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Эксперты предупреждают, что параллельный импорт в России повысит риски ввоза контрафактной продукции, сообщает РБК.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский отметил, что из-за того, что многие авторизованные поставщики электроники отказались работать с российскими компаниями, отечественным производителям приходится переходить к независимым поставщикам, что увеличивает риск покупки контрафакта.

По его оценке, в мире доля контрафакта не достигает 1%, причем основной объем поставок контрафакта – 96% – приходится именно на неавторизованных поставщиков. При этом авторизованные каналы поставок занимают 95% мирового рынка, остальные 5% – независимые поставщики.

"Если взять эти цифры и провести расчеты, то оказывается, что вероятность приобрести контрафактную продукцию у независимых поставщиков в 400 раз выше", – сказал Покровский.

Он уверен, что использование контрафактных компонентов в производстве электроники повысит уровень брака, а также риски выхода продукции из строя в процессе эксплуатации. От этого у заказчиков появятся претензии, а компания потеряет репутацию.

"Китай долгое время работал не только мировой фабрикой, но и мировой свалкой, где утилизировали выброшенную технику с рынков "развитых" стран, соответственно, огромные объемы электроники находятся у них, перерабатываются специализирующимися на этом компаниями, переупаковываются, перемаркировываются и перепродаются на рынке", – объяснил он.

Покровский отметил, что такое производство – это один из трех основных источников контрафакта. Второй – так называемая четвертая смена на фабрике, которая делает нелегальный выпуск продукции на том же производстве, которое выпускает изделия по заказу производителя. По его мнению, эти компоненты не так плохи, как контрафактные, поскольку хоть на них и нет гарантии от производителя, но выпущены они на том же заводе.

Третий источник контрафакта – отбракованные партии. Производитель может передать на утилизацию партию, если доля брака в ней превышает определенный уровень, однако кто-то может попытаться продать эту партию на открытом рынке. Хотя у отбракованной партии уровень брака не такой высокий, как у "мусорного" производства, качество изделий будет непредсказуемо.

30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о разрешении параллельного импорта в России по отдельным видам продукции. Список продукции, которую можно будет ввозить в Россию, утвердит министерство промышленности и торговли по предложениям отраслевых ведомств.

Он напомнил, что до сих пор определенную продукцию нельзя было продать на территории России без разрешения правообладателя. Как отметил Мишустин, новый подход позволит гарантировать поставки товаров в страну, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, речь идет именно о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы.

