ФАС России проверит обоснованность оптово-отпускных цен на мясо птицы

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Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность оптово-отпускных цен на мясо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

ФАС РФ уже направила запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы для проверки обоснованности цен.



"Служба направила запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы для проверки обоснованности устанавливаемых ими оптово-отпускных цен, а также производителям кормов для животных и представителям отраслевых ассоциаций для проверки обоснованности ценообразования на корма и ветпрепараты", – говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, двум производителям мяса птицы были выданы предписания по результатам совершения сделок. После анализа запрашиваемой информации Федеральная антимонопольная служба России сможет принять меры реагирования на ситуацию.

Ранее ФАС обещала проанализировать обращение Росрыболовства по подорожанию поставок рыбы с Дальнего Востока. Росрыболовство попросило службу рассмотреть стоимость услуг железнодорожного и морского транспорта до и во время лососевой путины в ДФО.