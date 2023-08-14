В ФАС поддержали экономически обоснованные шаги для снижения волатильности цен на топливо

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобряет экономически обоснованные шаги, если они направлены на снижение волатильности цен на топливо на российском рынке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Служба поддерживает принятие экономически обоснованных, необходимых шагов в целях снижения волатильности цен на внутреннем рынке", – цитирует заявление ТАСС.

Вместе с тем в ФАС сообщили, что Минэнерго не направляло ведомству предложения о лицензировании экспорта нефтепродуктов. До этого в министерстве заявили о ведущихся обсуждениях по данному вопросу, объяснив, что мера может помочь в борьбе с серыми поставками.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов назвал необоснованной цену на нефть Brent в 79,7 доллара за баррель. По его словам, стоимость не соответствовала балансу спроса и предложения, а также являлась недооцененной.

Цены на нефть достигли 88 долларов за баррель впервые с января