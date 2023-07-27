В Госдуме заявили, что заморозка цен на бензин приведет к его дефициту в РФ

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Сдерживание поднявшихся цен на бензин путем их заморозки может привести к дефициту топлива в РФ и закрытию АЭС, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас идет речь идет об ограничении экспорта, потому что есть якобы серые схемы экспорта нефтепродуктов. Это приводит к тому, что возникает дефицит, это подталкивает цены вверх", – объяснил он.

Завальный добавил, что в данный момент оптовые цены на топливо почти смогли сравняться с розничными показателями.

"Когда такая ситуация произошла, когда заправки ничего не зарабатывают, то можно 1–3 месяца продержаться, но потом либо закрывать их, либо повышать цены. Нет выхода никакого", – сказал он.

Если предпринять попытку удержания цен путем их заморозки, то в ряде регионов России появится дефицит бензина, граждане просто не смогут его приобрести, отметил глава комитета ГД.

Ранее сообщалось, что Минэнерго РФ допускает рост цен на бензин на АЗС выше инфляции в период высокого спроса, который наблюдается с весны до осени, однако по итогам 2023 года он будет соответствовать ее уровню.

В ведомстве подчеркнули, что Россия предпринимает множество действий, направленных на недопущение необоснованного роста цен на топливо. Также страна старается уменьшить влияние мировых рынков и внешних факторов на цены топлива.



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