В Минэнерго заявили, что РФ полностью обеспечила страхованием морскую перевозку нефти

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Россия в полном объеме обеспечила финансами и страхованием морскую перевозку нефти. Об этом заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.

"Сейчас финансовая и страховая составляющая, необходимая для морских перевозок, обеспечена в полной мере", – приводит его слова ТАСС.

Он также сообщил, что РФ ведет обсуждение с дружественными странами о создании новой страховой компании. Министр подчеркнул, что Россия выстраивает независимую систему экспорта для переориентации поставок и для этих целей активно формирует логистику и финансовую инфраструктуру.

Кроме того, Шульгинов заявил, что России удалось снизить размер дисконта на российскую нефть к Brent до менее 15 долларов за баррель. По его словам, на некоторых направлениях дисконты на российскую нефть "очень низкие".

Он подчеркнул, что партнеры РФ конкурируют за российскую нефть и нефтепродукты, что позволяет восстанавливать рыночные отношения.

По его словам, в 2023 году Россия планирует добыть 515 миллионов тонн нефти. Однако итоговый показатель, считает Шульгинов, будет зависеть от дальнейших решений в рамках ОПЕК+.

Министр энергетики также заявлял, что текущая цена нефти не соответствует балансу спроса и предложения. По словам Шульгинова, цена нефти недооценена и во многом зависит от спекулятивных факторов.

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