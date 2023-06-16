Путин заявил, что Россию устраивают нынешние цены на нефть

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Россию вполне устраивают нынешние рыночные цены на нефть, заявил Владимир Путин выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Комментируя введенный потолок цен на нефть, президент назвал любого рода нерыночные ограничения в мировой торговле "вредными". Российский лидер подчеркнул, что совместные действия России и стран-партнеров позволят установить баланс на топливном рынке.

По словам Путина, ограничения на экспорт нефти несут негативные последствия, но есть система скидок, причем на российскую нефть скидки действуют разные в зависимости от рынков. Он подчеркнул, что для некоторых скидки на топливо становятся минимальными.

"Во-первых, для разных рынков, это разные скидки. И в некоторых случаях скидки являются минимальными. А во-вторых, как я сказал, все эти скидки так или иначе влияют на мировую ценовую конъюнктуру, и в целом она на таком уровне находится, который нас вполне устраивает", – указал президент.

Ранее сообщалось, что указ, подписанный Путиным о запрете на поставку российской нефти с учетом потолка цен, безусловно, соблюдается компаниями из России. Этот факт отметили представители Минэнерго, Минфина, администрации президента, Федеральной таможенной службы и другие ведомства РФ.

В апреле Путин подписал приказ, согласно которому российские компании получили право соблюдать потолок цен на нефть с условием осуществления поставок дружественным государствам по заключенным договорам. При этом в список не были включены Китай и Индия.



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