Министр энергетики РФ считает недооцененной нынешнюю цену на нефть

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Текущая цена нефти не соответствует балансу спроса и предложения, и недооценена. Такое заявление сделал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Средняя цена Brent в первом полугодии – 79,7 доллара. При этом фундаментально нефть недооценена – нынешний уровень цен напрямую не соответствует балансу спроса и предложения на рынке, а во многом зависит от спекулятивных факторов", – приводит его слова ТАСС.

Министр заявил, что нефть из России конкурентоспособна при любом уровне рыночных цен и остается востребованной на рынке. Шульгинов также отметил, что по мере ускорения импортозамещения, эффективность разработки месторождений будет расти.

Ранее президент России Владимир Путин продлил до конца 2023 года действие ответных мер на потолок цен на нефть и нефтепродукты из РФ. Согласно данному указу, запрещены поставки российских нефтепродуктов другим странам, если в документах прямо или косвенно предусмотрен механизм фиксации предельной цены.

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