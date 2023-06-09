Аналитик спрогнозировал цены на нефть в диапазоне 80 долларов за баррель

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Цены на нефть марки Brent вырастут до 80 долларов за баррель после решения ОПЕК+ сократить добычу ресурса, заявил в беседе с RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"В начале апреля сразу несколько стран – участниц сделки ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении уровней добычи нефти с 1 мая 2023 года, что также отразится на ценах примерно через два-три месяца. Россия в начале года обещала добровольно сократить уровни добычи нефти <...> Уже в третьем квартале 2023 года можно ожидать постепенного роста мировых цен на нефть в сторону 80 долларов за баррель эталонного сорта Brent", – сказал он.

Другим фактором в формировании цен на нефть, по мнению эксперта, станет ситуация с китайской экономикой. Как уточнил Чернов, если ее восстановление ускорится, то спрос на нефтепродукты, равно как и цены, вырастут.

Эксперт подчеркнул, что страны ОПЕК+ "дали ясно понять, кто правит балом на мировом рынке нефти". По мнению аналитика, в организации продолжат бороться за то, чтобы цены на нефть выросли до более чем 80 долларов за баррель.

Ранее страны ОПЕК+ объявили о новом сокращении добычи нефти в 2024 году после встречи министров 5 июня. Уточняется, что общий уровень добычи Альянса будет снижен на 1,4 миллиона – до 40,46 миллиона баррелей в сутки. Также нефтяная сделка будет продлена на следующий год.

При этом Россия взяла обязательства снизить добычу нефти с 2024 года до 9,828 миллиона баррелей в сутки. Такое решение объясняется необходимостью обеспечить долгосрочную предсказуемость.

Нефть марки Brent резко потеряла в цене