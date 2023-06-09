Саудовская Аравия пригрозила США проблемами после заявления Байдена о нефти

Фото: 123RF/americanspirit

Принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд пригрозил США "серьезными изменениями в отношениях" и экономическими проблемами после ремарок американского лидера Джо Байдена в связи с решением Эр-Рияда сократить добычу нефти. Об этом сообщает The Washington Post.

Как следует из документа, попавшего в руки к журналистам, принц Саудовской Аравии заявил, что "больше не будет иметь дело с администрацией США", и пообещал Вашингтону "серьезные экономические последствия".

При этом издание отмечает, что неизвестно, была ли угроза передана напрямую официальным лицам США или перехвачена. Соответствующие данные американской разведки были распространены на платформе Discord в результате утечки.

Между тем неназванный представитель Совета национальной безопасности США заявил журналистам, что ему неизвестно о таких угрозах со стороны Эр-Рияда.

Прошлой осенью Байден пообещал "последствия" Саудовской Аравии за решение сократить добычу нефти на фоне высоких цен на энергоносители и приближающихся выборов в США.

Страны ОПЕК+ объявили о новом сокращении добычи нефти в 2024 году после встречи министров 5 июня. Уточняется, что общий уровень добычи Альянса будет снижен на 1,4 миллиона – до 40,46 миллионов баррелей в сутки. Также нефтяная сделка будет продлена на следующий год.

При этом Россия взяла обязательства снизить добычу нефти с 2024 года до 9,828 миллиона баррелей в сутки. Такое решение объясняется необходимостью обеспечить долгосрочную предсказуемость.

Россия продлила добровольное сокращение нефти на 500 тыс баррелей в день