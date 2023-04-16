Нефтяной альянс РФ и Саудовской Аравии грозит переизбранию Байдена – СМИ

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Нефтяной альянс Саудовской Аравии и России способен создать всевозможные проблемы для экономики США, а также для предвыборной кампании американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что Саудовская Аравия уходит с орбиты США, устанавливая объемы добычи нефти по согласованию с Россией.

"Иными словами, влияние Запада на нефтяной картель находится на самом низком уровне за последние десятилетия", – говорится в статье.

Согласно прогнозу Bloomberg, увеличение цен на энергоресурсы в результате сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ приведет к тому, что инфляция в США к концу следующего года составит почти 4%. К тому же высокие цены на бензин в Штатах сыграют свою роль перед президентскими выборами.

Ранее страны ОПЕК+ договорились об объеме добровольного сокращения нефтедобычи на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Нынешнее решение дополняет то, что было принято в октябре прошлого года, когда страны ОПЕК+ договорись сократить производство нефти в общей сложности на 2 миллиона баррелей в сутки.

По мнению обозревателей, Россия находится в выигрыше из-за того, что политика Саудовской Аравии в области энергетики направлена против США. Так, рост цен на нефть ослабит влияние санкций на Россию, у которой вырастут доходы.

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