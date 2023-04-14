Эксперт спрогнозировал рост цен на нефть

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На сегодняшний день рынок сырья боится сокращения предложения, которое может привести к росту цен на нефть. Об этом сообщает RT со ссылкой на инвестора Федора Сидорова.

"В связи с решением России снизить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, а затем и альянсом ОПЕК+, вполне можно ожидать продолжения роста цен на нефть", – сказал он.

Эксперт отметил, что большого дефицита не ожидается, так как из-за мирового замедления спрос на сырье начнет падать. По словам Сидорова, в связи с этим можно ожидать рост цены на нефть до 90 долларов за баррель.

До этого глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что рост цен на российские энергоносители может привести к укреплению рубля. Он также обратил внимание, что в России не устанавливаются границы в вопросе роста национальной валюты.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что ослабление рубля связано с сокращением экспорта и снижением цен на нефть. Недавний рост цен на нефть отразится на курсе только в следующие периоды, так как сейчас продается выручка от тех периодов, когда цены на нефть были снижены, указала она.

Нефть выросла в цене после решения стран ОПЕК+

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