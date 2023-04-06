В Минфине заявили, что рост цен на российские энергоносители приведет к укреплению рубля

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Рост цен на российские энергоносители может привести к укреплению рубля. Такой прогноз сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео было опубликовано в официальном телеграм-канале обозревателя.

"Цены сейчас повысились на наши энергоносители, и это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну, – соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению", – объяснил министр.

Он также обратил внимание, что в России не устанавливаются границы в вопросе роста национальной валюты.

6 апреля стало известно, что курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с 15 апреля 2022 года. На 13:52 по московскому времени доллар увеличился на 1,5% – до 81,03 рубля. Уже к 13:54 курс замедлил рост до 1,49% и остановился на показателе в 81,02 рубля.

Ранее аналитики объяснили рекордный рост доллара и евро по отношению к рублю, который происходит, несмотря на рост мировых цен на нефть. Они связали это с окончанием налогового периода, когда экспортеры переводили валютную выручку в рубли, и дисбалансом спроса на валюту.



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