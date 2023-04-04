12:10Экономика
Экономист назвал предельный курс евро
Фото: 123RF/pabloavanzini
Курс евро не превысит отметку в 90 рублей. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович.
Во вторник, 4 апреля, в ходе торгов на Московской бирже курс евро поднялся выше 87 рублей. Европейская валюта преодолела такой показатель впервые с 15 апреля прошлого года.
По словам экономиста, если курс евро поднимется до 90 рублей, Центробанк и Минфин примут соответствующие меры сдерживания.
"Сразу начнутся интервенции (вмешательство. – Прим. ред.) Центрального банка и Минфина. То есть наши регуляторы не допустят дальнейшего увеличения роста евро. Поэтому пока волноваться не стоит", – подчеркнул Остапкович.
Ранее сообщалось, что в ходе торгов на Московской бирже курс доллара 4 апреля перешагнул отметку в 79 рублей. Такой рост американской валюты фиксируется впервые с 19 апреля прошлого года. По состоянию на 08:38 по московскому времени курс доллара достигал 79,55 рубля.
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