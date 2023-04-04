Экономист назвал предельный курс евро

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Курс евро не превысит отметку в 90 рублей. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, экономист Георгий Остапкович.

Во вторник, 4 апреля, в ходе торгов на Московской бирже курс евро поднялся выше 87 рублей. Европейская валюта преодолела такой показатель впервые с 15 апреля прошлого года.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Я думаю, что где-то вот в этом интервале, который сейчас зафиксирован, евро остановится и будет делать небольшие прыжки, но, правда, с общей тенденцией наверх. Он может упасть на рубль, подняться на два. Но максимально курс евро поднимется не выше 90 рублей. Потому что выше 90 рублей его Центробанк не пустит.

По словам экономиста, если курс евро поднимется до 90 рублей, Центробанк и Минфин примут соответствующие меры сдерживания.

"Сразу начнутся интервенции (вмешательство. – Прим. ред.) Центрального банка и Минфина. То есть наши регуляторы не допустят дальнейшего увеличения роста евро. Поэтому пока волноваться не стоит", – подчеркнул Остапкович.

Ранее сообщалось, что в ходе торгов на Московской бирже курс доллара 4 апреля перешагнул отметку в 79 рублей. Такой рост американской валюты фиксируется впервые с 19 апреля прошлого года. По состоянию на 08:38 по московскому времени курс доллара достигал 79,55 рубля.



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