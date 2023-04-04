08:15Экономика
Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с апреля 2022 года
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Курс доллара в ходе торгов поднялся до 79 рублей впервые с 19 апреля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Так, в 08:10 по московскому времени американская валюта росла на 0,33% и торговалась на уровне 79 рублей. Минутами позже рост доллара замедлился, его курс составил 78,9 рубля (+0,2%).
В это же время евро подорожал на 0,15% и торговался на отметке 86,05 рубля.
Ранее аналитики объяснили, почему рубль слабеет, несмотря на рост мировых цен на нефть. Они связали это с окончанием налогового периода, когда экспортеры переводили валютную выручку в рубли, и дисбалансом спроса на валюту.
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