Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с апреля 2022 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара в ходе торгов поднялся до 79 рублей впервые с 19 апреля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, в 08:10 по московскому времени американская валюта росла на 0,33% и торговалась на уровне 79 рублей. Минутами позже рост доллара замедлился, его курс составил 78,9 рубля (+0,2%).

В это же время евро подорожал на 0,15% и торговался на отметке 86,05 рубля.

Ранее аналитики объяснили, почему рубль слабеет, несмотря на рост мировых цен на нефть. Они связали это с окончанием налогового периода, когда экспортеры переводили валютную выручку в рубли, и дисбалансом спроса на валюту.



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