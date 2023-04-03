Нефть подорожала более чем на 5% после решения стран ОПЕК+

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Мировые цены на нефть выросли более чем на 5% после решения ряда членов ОПЕК+ сократить добычу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Так, в 01:07 минувшей ночью майские фьючерсы на нефть WTI росли на 7,12%, до 81,09 доллара за баррель. Примерно в то же время июньские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на 7,13%, до 85,59 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что Россия до конца 2023 года продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от средней добычи февраля.

Кроме того, о сокращении добычи нефти до конца текущего года объявили несколько стран ОПЕК+, в числе которых Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман, Алжир и Казахстан.



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