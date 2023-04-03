Во Франции высмеяли главу Минфина из-за сокращения добычи нефти членами ОПЕК+

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Бывший депутат Европарламента и лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо назвал решение нескольких стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти "новой пощечиной" для министра финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэра.

"Брюно Ле Мэр, который должен был заставить российскую экономику "рухнуть", получает очередную пощечину! Только что, наряду с Россией, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир, Ирак и Кувейт объявили о скоординированном сокращении добычи нефти! НАТО в изоляции!" – написал Филиппо в Twitter.

Ранее сообщалось, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от средней добычи февраля до конца 2023 года.

Кроме того, о сокращении добычи нефти до конца 2023 года объявили несколько стран ОПЕК+: Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман, Алжир и Казахстан.

До этого стало известно, что страны – члены Евросоюза и G7 пока не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть. По словам представителя Еврокомиссии, пока нет необходимого большинства государств, чтобы решить данный вопрос, несмотря на то что это планировалось сделать к середине марта.

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