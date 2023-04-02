Россия продлит сокращение добычи нефти до конца года

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Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от средней добычи февраля до конца 2023 года, говорится в заявлении вице-премьера РФ Александра Новака.

В правительстве пояснили, что это делается в качестве превентивных мер из-за того, что нефтяной рынок переживает период высокой волатильности и непредсказуемости на фоне банковского кризиса в США и Европе.

"При этом предсказуемость на мировом нефтяном рынке является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности", – говорится в заявлении вице-премьера, передает РИА Новости.

О сокращении добычи нефти до конца 2023 года объявили несколько стран ОПЕК+: Саудовская Аравия – на 500 тысяч баррелей в сутки, ОАЭ – на 144 тысяч баррелей в сутки, Ирак – на 211 тысяч баррелей в сутки, Кувейт – на 128 тысяч баррелей в сутки, Оман – на 40 тысяч баррелей в сутки, Алжир – на 48 тысяч баррелей в сутки, Казахстан – на 78 тысяч баррелей в сутки.

Ранее эксперт заявил, что цены на нефть скоро стабилизируются, поскольку речи о серьезных изменениях в ценообразовании не идет. По его словам, текущие колебания связаны с "конъюнктурными моментами", ценообразование на рынке энергоносителей остается прежним.

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