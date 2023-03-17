Аналитик оценил последствия ограничений цен на нефть Саудовской Аравии

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил слова властей Саудовской Аравии, которые заявили, что не будут продавать нефть ни одной стране, которая захочет ввести потолок цен.

Эксперт напомнил, что Эр-Рияд является самым крупным экспортером данного ресурса в мире. По добыче саудовцы немного отстают от американцев, однако именно экспорт у них самый высокий.

Пикин выразил уверенность в том, что если объемы этого государства вдруг пропадут с рынка, то цена в 140 долларов за баррель может показаться низкой. Пока что никто не будет вводить тот механизм, который ранее разработала американская сторона, заявил эксперт. Однако у этого плана могут быть далеко идущие цели.

"Если им почему-то покажется, что они смогли управлять нашей торговлей нефтью, то они смогут распространить далее это все и на страны ОПЕК. Страны ОПЕК для США давно являются таким игроком, который иногда вредит их экономической политике", – отметил Пикин в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

По мнению эксперта, Вашингтон хочет, чтобы ОПЕК добывала больше ресурсов, однако продавала их за низкие цены. В настоящее время Эр-Рияд занимает дипломатическую позицию, работая и с США, и с КНР, и с РФ.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд подчеркнул, что государство не собирается продавать нефть странам, которые решат ввести потолок цен на саудовские поставки.

Так он прокомментировал повторное внесение в конгресс США законопроекта NOPEC, по которому Белый дом сможет предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК и их партнерам.

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