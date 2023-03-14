Эксперт рассказал, как экономический кризис в США отразится на других странах

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Экономист Никита Масленников предупредил, что экономический кризис в США представляет опасность для всех, в том числе для России, Китая и Индии. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Оценить обстановку можно будет только в конце недели. По его словам, биржевая паника на сегодняшний день ожидаема. У американцев еще есть шанс справиться с возникшими трудностями, считает эксперт.

Однако, по его мнению, некоторых экономических последствий уже не избежать. В ближайшее время рынок будет нестабилен. Следует ожидать усугубления некоторых проблемных вопросов.

Масленников добавил, что к концу недели рынки отреагируют на решения Федеральной резервной системы.

"В любом случае решение по ставке будет для одних хорошо – для рыночных игроков, рынки остановятся, возможно, в своих падениях, для инфляции – нет", – объяснил он.

Специалист считает, что темп сокращения инфляции может замедлиться.

Масленников также отметил, что сегодняшнюю ситуацию можно сравнить с кризисными периодами прошлых лет. Он напомнил, что в 2008 году все началось с банкротства крупнейшей кредитной организации Lehman Brothers. Сейчас же в США обанкротился региональный банк, а значит эту ситуацию можно купировать, пояснил экономист.

Масленников добавил, что все будет зависеть от того, насколько оперативно Вашингтон примет меры. В настоящее время не получится предсказать дальнейшее развитие ситуации.

Если банкротство банка станет началом более серьезных проблем, то с трудностями столкнутся все. Так, для России негативным последствием будет снижение цены на нефть.

"Если это пролог к глобальной рецессии, тогда, ребята, мало не покажется всем, в том числе и Китаю, и Российской Федерации, и Индии – всех зацепит. Глобальный кризис с соответствующими последствиями – это 2008–2009 годы", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank обанкротился всего за двое суток. Это стало самым крупным банкротством банка в Штатах со времен финансового кризиса в 2008 году.

Американский лидер Джо Байден заверил, что банковская система США остается в безопасности, несмотря на крах Silicon Valley Bank. Он подчеркнул, что все депозиты граждан остаются доступны при необходимости.



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