Американский политолог назвал доллар простым куском бумаги

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Американский политолог Джон Вароли предрек неизбежный крах финансовой системе Соединенных Штатов в том виде, в котором она существует на сегодняшний день. Таким прогнозом он поделился в интервью газете "Известия".

По его словам, Белый дом пытается делать все возможное, чтобы предотвратить панику в стране. В частности, отметил Вароли, власти США хотят убедить своих граждан, что "кусок бумаги, называемый долларом, чего-то стоит".

Больше всего ущерба крах финансовой системы США, по словам политолога, нанесет западным государствам и НАТО. В свою очередь, Россия, Китай и Средний Восток смогут избежать серьезных последствий, добавил Вароли, так как экономики этих стран независимы от американской, а также у них нет долгов.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank обанкротился всего за двое суток. Это стало самым крупным банкротством банка в Штатах со времен финансового кризиса в 2008 году.

Американский лидер Джо Байден заверил, что банковская система США остается в безопасности, несмотря на крах Silicon Valley Bank. Он подчеркнул, что все депозиты граждан остаются доступны при необходимости.

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