Байден заверил американцев в безопасности банковской системы государства

Фото: ТАСС/AP Photo/Andrew Harnik

Банковская система США остается в безопасности, несмотря на крах Silicon Valley Bank и Signature Bank. Об этом заявил президент США Джо Байден, которого цитирует РИА Новости.

Он подчеркнул, что все депозиты граждан остаются доступны при необходимости. Также он выразил уверенность, что американские налогоплательщики не понесут потерь из-за проблем обанкротившихся кредитных организаций.

Американский лидер пообещал, что руководство обанкротившихся кредитных организаций уволят и привлекут к ответственности. Ответят и виновные в банкротстве кредитных организаций.

Администрация США хочет ужесточить регулирующие нормы для американской банковской системы после краха банков. Байден пообещал сделать соответствующий запрос в Конгресс, чтобы сократить угрозу подобного краха и чтобы защитить американские рабочие места и малый бизнес.

До этого обанкротился один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank. Говорилось, что остатки капитала Silicon Valley будут использованы для компенсации вкладчикам, а также для погашения задолженности перед кредиторами.

Позже СМИ заявили, что банкротство американского Silicon Valley Bank ударит по ряду стартапов из Индии. По данным прессы, не менее 40 стартапов из Индии размещали в SVB депозиты на сумму от 250 тысяч до 1 миллиона долларов. Еще порядка 20 стартапов хранили в финансовой организации более 1 миллиона долларов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила мнение, что США спровоцируют больше проблем при попытках защитить свою банковскую систему.

Байден обсудил с главой Калифорнии банкротство Silicon Valley Bank

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