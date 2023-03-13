Захарова заявила, что попытки США спасти свою банковскую систему принесут "больше проблем"

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

США спровоцируют больше проблем при попытках защитить свою банковскую систему. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Зачем ждать до вечера. Разъяснить, как американские власти будут поддерживать устойчивость банковской системы, может каждый ребенок – бумагой и краской", – подчеркнула она.

Так, американский лидер Джо Байден заявил, что 13 марта планирует выступить с обращением по поводу защиты банковской системы.

До этого за двое суток обанкротился один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank. Говорилось, что остатки капитала Silicon Valley будут использованы для компенсации вкладчикам, а также для погашения задолженности перед кредиторами.

Позже СМИ заявили, что банкротство американского Silicon Valley Bank ударит по ряду стартапов из Индии. По данным прессы, не менее 40 стартапов из Индии размещали в SVB депозиты на сумму от 250 тысяч до 1 миллиона долларов. Еще порядка 20 стартапов хранили в финансовой организации более 1 миллиона долларов.

Байден обсудил с главой Калифорнии банкротство Silicon Valley Bank

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