Не менее 60 индийских стартапов могут пострадать из-за банкротства банка SVB – СМИ

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Банкротство американского Silicon Valley Bank (SVB) ударит по ряду стартапов из Индии. Об этом сообщает Economic Times.

По данным издания, не менее 40 стартапов из Индии размещали в SVB депозиты на сумму от 250 тысяч до 1 миллиона долларов. Еще порядка 20 стартапов хранили в финансовой организации более 1 миллиона долларов.

Silicon Valley Bank 9 марта сообщил, что выпустит дополнительные акции на сумму в 2,25 миллиарда долларов из-за ранее проведенной неудачной операции с ценными бумагами. Крупные консалтинговые агентства посоветовали вкладчикам оперативно снять свои деньги со счетов.

Из-за ускоренного оттока средств банковский регулятор США объявил о банкротстве SVB, не дожидаясь закрытия биржевых торгов.

Кроме того, в связи с возможными системными рисками был закрыт нью-йоркский банк Signature Bank. Соответствующее заявление выпустили Минфин США, Федеральная резервная система и Федеральная корпорация по страхованию вкладов.

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