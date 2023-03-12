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Байден обсудил с главой Калифорнии банкротство Silicon Valley Bank

Байден обсудил с главой Калифорнии банкротство Silicon Valley Bank

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Президент США Джо Байден обсудил с губернатором Калифорнии ситуацию вокруг банкротства Silicon Valley Bank, одного из ведущих кредиторов бизнеса Кремниевой долины.

Банк разорился менее чем за двое суток и это стало самым крупным банкротством банка в США с 2008 года. Сейчас организация передана под управление комиссии по страхованию вкладов. Остаток капитала будет использоваться для выплат вкладчикам и кредиторам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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