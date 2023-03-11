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Более 300 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции

Более 300 тысяч человек приняли участие в протестах во Франции

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Более 300 тысяч человек приняли участие в манифестациях против повышения пенсионного возраста во Франции. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД.

В Париже число демонстрантов достигло 48 тысяч человек. Шествие на фоне седьмой общенациональной забастовки началось с площади Республики. Акция начиналась мирно, но быстро переросла в беспорядки, когда радикалы начали забрасывать полицию бутылками и запускать в их сторону петарды.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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