Фото: YouTube/Guardian News

Каналы в Венеции почти пересохли из-за низкого уровня воды, сообщает агентство Reuters.

Уровень воды в каналах стал ниже более чем на полметра. В связи с этим гондолы и суда экстренных служб не могут передвигаться по некоторым каналам.

Отмечается, что на протяжении нескольких месяцев происходит засуха в северных районах Италии. Кроме того, объем снега в Альпах уменьшился на 53%, а водные запасы рек – более чем на 60%, сообщает природозащитная организация Legambiente.

Эксперт из Национального центра исследований Массимильяно Паскуи рассказал, что необходимо порядка 50 дней осадков для восстановления водного баланса в Венеции.

Ранее главной проблемой в Венеции были наводнения. Так, в 2019 году стихийное бедствие нанесло урон, превышающий 1 миллиард евро.

До этого оперативный штаб по Краснодарскому краю сообщил о лавине, которая сошла на санно-бобслейную трассу в горах Сочи. Местные спасатели планируют справиться с последствиями схода лавины своими силами. МЧС России и ЮРПСО не привлекались.

Граждан также предупредили о непогоде. Сильный ливень привел к подъему уровня воды в Хостинском районе на реке Мацеста и в Лазаревском районе на реках Куапсе и Чемит. Более опасная ситуация сложилась на реке Аше в районе села Хаджико.



Почти 150 крупных каналов пересохли в Венеции

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