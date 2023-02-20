Лавина сошла на санно-бобслейную трассу в Сочи

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Оперативный штаб по Краснодарскому краю сообщил о лавине, которая сошла на санно-бобслейную трассу в горах Сочи. Ведомство рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале

"На санно-бобслейной трассе на Красной Поляне сошла лавина по селеотводу, повреждено ограждение и коммуникации. По предварительной информации, пострадавших среди спортсменов и сотрудников нет", – отмечается в публикации.

Местные спасатели планируют справиться с последствиями схода лавины своими силами. МЧС России и ЮРПСО не привлекались.

Граждан также предупредили о непогоде. Сильный ливень привел к подъему уровня воды в Хостинском районе на реке Мацеста и в Лазаревском районе на реках Куапсе и Чемит. Более опасная ситуация сложилась на реке Аше в районе села Хаджико.

Власти стараются контролировать ситуацию на водоемах. В Хосте на дежурство вышли спасательные бригады и представители администрации. Здесь было ограничено движение по мосту, поскольку вода поднялась до его уровня.

Однако оперативный штаб обратил внимание на то, что реки в Краснодарском крае не вышли из берегов. Ситуацию мониторят, все данные передаются главе Сочи Алексею Копайгородскому.

В свою очередь, до жителей Лазаревского района информацию о непогоде доводят через специальную систему оповещения. Кроме того, осуществляется подворовой обход.

Частично подмыта переправа через реку Чемит в селе Каткова Щель. Специалисты восстановят ее, когда будут более благоприятные погодные условия.

В самом Сочи идет дождь. Здесь тоже внимательно следят за ситуацией.

Ранее 10 человек скончались после схода лавин в районах Горно-Бадахшанской автономной области, в горах, а также на автотрассах Таджикистана.

На автотрассе Душанбе – Варзоб под снегом оказались четыре легковых автомобиля. Спасателям удалось спасти водителей и пассажиров, однако один человек погиб.

В Ванджском районе после сильного снегопада сошла лавина, под которой также скончался один человек. Его тело обнаружили местные жители и передали семье.

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