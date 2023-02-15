10 человек погибли в Таджикистане после схода лавин

Фото: YouTube/ШАҲРИ.БОХТАР

10 человек скончались после схода лавин в районах Горно-Бадахшанской автономной области, в горах, а также на автотрассах Таджикистана. Об этом сообщает сайт комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне государства.

"До 19 февраля 2023 года в районах ГБАО, в горах Гиссарского хребта, а также на автотрассах Душанбе – Худжанд, Душанбе – Рашт – Ляхш, Хорог – Мургаб, Душанбе – Хорог, Хорог – Ишкашим из-за обильных осадков сохранится большая опасность схода лавин и камнепадов", – говорится в сообщении.

На автотрассе Душанбе – Варзоб под снегом оказались четыре легковых автомобиля. Спасателям удалось спасти водителей и пассажиров, однако один человек погиб.

В Ванджском районе после сильного снегопада сошла лавина, под которой также скончался один человек. Его тело обнаружили местные жители и передали семье. В связи с происшествием на территории города Хорог пострадали 22 жилых дома.

Кроме того, жертвами стихийного бедствия также стали восемь местных жителей. Спасателям удалось достать девять человек живыми из-под лавины.

В комитете предупредили о напряженной обстановке на автодороге Душанбе – Хорог – Мургаб. Штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций работает круглосуточно, подчеркнули там. В ГБАО выехали специалисты Центрального аппарата КЧС. Жителей призвали отказаться от поездок и не терять бдительности.

Ранее сообщалось, что восемь россиян пострадали при сходе снежной лавины на горнолыжном курорте Гульмарг на севере Индии. Все они были госпитализированы, однако тяжелых травм у граждан РФ не зафиксировали.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!