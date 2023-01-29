Информации о пострадавших при взрывах в Иране россиянах не поступало – посольство

Фото: телеграм-канал Iran International

Данных о пострадавших среди россиян при ударах по военным объектам в Иране не поступало. Об этом сообщили в посольстве РФ.

"Информации о пострадавших среди российских граждан не поступало. Все российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.

В диппредставительстве подчеркнули, что внимательно следят за сообщениями СМИ о происходящем в исламской республике, а также находятся в постоянном контакте с местными властями.

Минувшей ночью мощный взрыв прогремел на складе с боеприпасами Минобороны Ирана в городе Исфахан из-за атаки беспилотников. Отмечалось, что один из дронов удалось сбить, а два других – перехватить и уничтожить.

Позже Al Arabia писала о еще нескольких взрывах на других объектах ВПК страны. Как утверждает издание, они якобы являются частью некой спецоперации Израиля, направленной на уничтожение иранской военной инфраструктуры.



В российском посольстве заявили, что следят за ситуацией в Израиле

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