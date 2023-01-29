Мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Иране из-за атаки беспилотников – СМИ

Фото: телеграм-канал "ایران خبر"

Мощный взрыв произошел на складе с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфахан из-за атаки беспилотников. Об этом сообщает агентство IRNA.

"Вечером в субботу была проведена атака с применением мини-дронов на один из военных объектов министерства обороны. К счастью, благодаря мерам защиты, один из дронов был сбит комплексом ПВО и два других аппарата были перехвачены военными и взорваны", – указано в сообщении.

В агентстве отмечают, что в результате атаки и взрыва на складе боеприпасов никто не пострадал. Уточняется, что повреждения на военном объекте незначительны.

До этого в Иране произошло крупное землетрясение магнитудой 5,9. В его результате погибли не менее 2 человек и еще более 300 пострадали.

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