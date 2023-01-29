2 человека погибли и свыше 300 пострадали в результате землетрясения в Иране – СМИ

Фото: телеграм-канал "ایران خبر"

Мощное землетрясение произошло на северо-западе Ирана, погибли не менее двух человек и свыше трехсот пострадали. Об этом сообщает агентство Tasnim News.

"В своем последнем отчете Организация красного полумесяца по оказанию экстренной помощи сообщила, что 307 человек получили ранения, в том числе 300 человек в городе Хой и семь человек в городе Сельмас в результате землетрясения", – указано в сообщении.

Уточняется, что подтверждены смерти как минимум 2 человек.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в субботу вечером, 28 января, в районе города Хой на северо-западе Ирана.

В иранских СМИ сообщают, что вскоре после землетрясения на промышленном предприятии по производству масла в городе Азаршахр произошел взрыв, вслед за которым последовал пожар. Сообщений о жертвах в результате пожара пока не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Аргентине. Тогда эпицентр находился в 24 километрах от города Ойо, где проживает порядка двух тысяч человек, пострадавших не было.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!