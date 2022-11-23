Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Турции

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22 человека пострадали в результате землетрясения на западе Турции, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. Один человек находится в тяжелом состоянии.

"В город направлены необходимые бригады скорой помощи. Мы будем делиться новой информацией", – написал Коджа в Twitter.

В свою очередь, глава турецкого МВД Сулейман Сойлу уточнил, что пострадавший, который находится в тяжелом состоянии, получил травмы из-за того, что во время подземных толчков в панике спрыгнул с балкона.

"На данный момент информации о жертвах нет", – сказал Сойлу в интервью телеканалу TRT Haber.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции в ночь на 23 ноября. Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от Дюзджи. Из-за подземных толчков в городе произошло отключение электричества. Во всех школах на один день приостановлены занятия.



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