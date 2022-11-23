Власти турецкого Дюздже сообщили об отключении электричества после землетрясения

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В турецком городе Дюздже произошло отключение электричества в результате землетрясения. Об этом сообщил мэр Фарук Оздя. Во всех школах города на один день приостановлены занятия.

"Мы очень сильно почувствовали землетрясение. Электричество отключено. До нас пока не дошло никаких известий о разрушениях", – приводит слова чиновника газета Star.

В свою очередь, губернатор провинции Болу Эркан Кылыч заявил, что землетрясение вызвало панику среди жителей Турции. По его данным, медицинские бригады получили несколько уведомлений о том, что некоторые горожане выпрыгивали с балконов в попытках покинуть квартиры во время подземных толчков.

Землетрясение ощущалось и в Стамбуле, сообщил губернатор турецкой столицы Али Ерлыкая. На свой странице в Twitter он написал, что власти следят за ситуацией.

Подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы на западе Турции в ночь на среду, 23 ноября. Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров. По предварительным данным, жертв нет.

"Мы не располагаем данными о жертвах в результате землетрясения <...> в уезде Гольякак провинции Дюздже. Наши подразделения работают на местности", – написал глава МВД республики Сулейман Сойлу в Twitter.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Турции, в течение часа в стране было зарегистрировано около 20 повторных толчков, в том числе магнитудой 4,7.

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