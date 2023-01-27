Посла Ирана вызвали в МИД Азербайджана после нападения на посольство

Фото: ТАСС/ЕРА/ABEDIN TAHERKENAREH

Посла Ирана в Баку Сейеда Аббаса Мусави вызвали в МИД Азербайджана после нападения на диппредставительство страны в Тегеране. Об этом сообщается на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"Посольству <...> было передано, что Азербайджан решительно осуждает этот террористический акт, также до сведения противоположной стороны было доведено, что подобные нападения на дипломатические представительства недопустимы", – говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что Иран не выполнил обязательства по обеспечению безопасности посольства и его сотрудников, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Утром 27 января некий мужчина напал с оружием на посольство Азербайджана в Тегеране. В результате был убит начальник охраны, а двое его коллег ранены.

Нападавшего задержали. Выяснилось, что в здание дипмиссии он приходил с двумя детьми. В ходе допроса мужчина рассказал, что к преступлению его подтолкнули семейные проблемы.



Иранские полицейские задержали преступника, который напал на посольство Азербайджана

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