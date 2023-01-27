МИД РФ выразил надежду, что виновные в нападении на посольство в Тегеране будут наказаны

Фото: телеграм-канал "Sputnik Армения"

Россия надеется на наказание для виновных в нападении на посольство в Тегеране. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

"Выражаем глубокие соболезнования азербайджанской стороне в связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране. Рассчитываем, что все виновные будут привлечены к ответственности", – говорится в сообщении ведомства.

В МИД РФ сообщили, что в результате нападения погиб один сотрудник азербайджанской дипломатической миссии. Двое его коллег были ранены.

По последним данным, напавшего на посольство задержали. В полиции уточнили, что мужчина совершил выстрелы из стрелкового оружия.

В связи с инцидентом в МИД РФ заявили о необходимости пересмотра властями Тегерана условий для безопасного пребывания сотрудников дипмиссий в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

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