В посольстве РФ заявили о необходимости экстренной эвакуации главы Русского дома в ЦАР

Фото: Instagram (запрещен на территории Российской Федерации) / Sytyy

Состояние здоровья главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, которого направили в медучреждение после покушения, все еще стабильно тяжелое. Его следует немедленно эвакуировать в РФ, заявили в российском посольстве в ЦАР.

"Состояние директора Русского дома Дмитрия Сытого остается стабильно тяжелым. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Дмитрию Сытому понадобится экстренная эвакуация в Россию для восстановления здоровья", – говорится в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией) диппредставительства.

По информации дипломатов, посол РФ Александр Бикантов навестил Сытого в больнице.

В пятницу, 16 декабря, на Сытого было организовано покушение. Ему поступила посылка с фотографией его сына и запиской, в которой говорилось, что если РФ не уйдет из Африки, то в следующий раз он получит голову своего ребенка.

Внутри коробки находилось взрывное устройство. При открытии случился взрыв, Сытый получил тяжелые травмы, с контузией его доставили в больницу. В МИД РФ происшествие назвали терактом.

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