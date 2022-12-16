На фото с места взрыва в Русском доме в Банги нашли угрозы от французов – СМИ

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На фотографии с места взрыва в Русском доме в Банги были замечены угрозы от французов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки", – говорилось в записке на русском языке.

Как отметило агентство, на столе, который можно увидеть на снимке, лежат осколки, пластиковые предметы черного цвета, а также пакет бандероли DHL. Кроме того, на фотографии видны обгоревшая колонка, которая лежит на полу, и упавший монитор.

Сотрудники полиции считают, что гендиректор Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый был занят просмотром почты, а затем решил открыть пакет, тогда и произошел взрыв.

В свою очередь, во французском министерстве иностранных дел отвергли обвинения в причастности Франции к произошедшему.

Глава ведомства Катрин Колонна также назвала российской пропагандой данную информацию.

Инцидент произошел 16 декабря. Главе Русского дома в Банги пришла посылка с фотографией его сына и запиской, в которой говорилось, что если РФ не уйдет из Африки, то в следующий раз он получит голову своего ребенка.

Также посылка была начинена взрывчаткой. При открытии произошел взрыв, Сытого тяжело ранило, с контузией его доставили в больницу. В МИД РФ случившееся охарактеризовали как теракт.

В свою очередь, глава Россотрудничества Евгений Примаков также назвал случившееся терактом. По его словам, взрывное устройство в посылке тяжело ранило Сытого, в настоящее время за его жизнь борются врачи.

Основатель ЧВК "Вагнер" и владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин уточнил, что глава Русского дома ранее получал записку с призывом русским убираться из Африки.

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