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На фото с места взрыва в Русском доме в Банги нашли угрозы от французов – СМИ
Фото: depositphotos/Stringer_Image
На фотографии с места взрыва в Русском доме в Банги были замечены угрозы от французов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
"Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки", – говорилось в записке на русском языке.
Как отметило агентство, на столе, который можно увидеть на снимке, лежат осколки, пластиковые предметы черного цвета, а также пакет бандероли DHL. Кроме того, на фотографии видны обгоревшая колонка, которая лежит на полу, и упавший монитор.
Сотрудники полиции считают, что гендиректор Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый был занят просмотром почты, а затем решил открыть пакет, тогда и произошел взрыв.
В свою очередь, во французском министерстве иностранных дел отвергли обвинения в причастности Франции к произошедшему.
Глава ведомства Катрин Колонна также назвала российской пропагандой данную информацию.
Инцидент произошел 16 декабря. Главе Русского дома в Банги пришла посылка с фотографией его сына и запиской, в которой говорилось, что если РФ не уйдет из Африки, то в следующий раз он получит голову своего ребенка.
Также посылка была начинена взрывчаткой. При открытии произошел взрыв, Сытого тяжело ранило, с контузией его доставили в больницу. В МИД РФ случившееся охарактеризовали как теракт.
В свою очередь, глава Россотрудничества Евгений Примаков также назвал случившееся терактом. По его словам, взрывное устройство в посылке тяжело ранило Сытого, в настоящее время за его жизнь борются врачи.
Основатель ЧВК "Вагнер" и владелец компании "Конкорд" Евгений Пригожин уточнил, что глава Русского дома ранее получал записку с призывом русским убираться из Африки.
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