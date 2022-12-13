Жизни замгубернатора Херсонской области Булюка после покушения ничто не угрожает – Сальдо

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Жизни первого заместителя главы Херсонской области Виталия Булюка, подвергшегося покушению со стороны украинских спецслужб, ничего не угрожает. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

"Я с ним сегодня разговаривал утром, он чувствует себя достаточно бодро. Те ранения, которые у него есть, угрозы для жизни не представляют", – заявил Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".

Тем не менее, по его словам, Булюк нуждается в медицинской реабилитации.

12 декабря на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка было совершено покушение. Сообщалось, что автомобиль Булюка взорвали в городе Скадовске с помощью мины направленного действия.

В результате взрыва водитель погиб на месте. Булюк же был доставлен в одну из больниц Симферополя в тяжелом состоянии.

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