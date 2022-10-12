На замглавы администрации Херсонской области совершили покушение

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

На замглавы администрации поселка Белозерка в Херсонской области Андрея Кошелева совершили покушение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти.

"Мы подтверждаем информацию о покушении. Был совершен теракт путем подрыва", – рассказали агентству.

В настоящее время медики оказывают Кошелеву необходимую помощь. Его жизни ничего не угрожает, состояние стабильное, сообщили в администрации.

В июле жители Херсона помогли предотвратить покушение на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо. По наводке очевидцев было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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