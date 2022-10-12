Мэр Энергодара назвал фейком информацию украинских СМИ о покушении на него

Фото: телеграм-канал Readovka

Глава Энергодара Александр Волга опроверг информацию украинских СМИ о покушении на него.

11 октября в Сети появилась информация о том, что якобы на главу города было совершено покушение. В свою очередь, местная администрация оперативно сообщила, что с мэром все в порядке, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

"К этому мы уже давно привыкли, это постоянная форма общения с людьми и подачи фейковой информации. Это та шизоидная, скажем так, константа, которой пользуются постоянно украинские СМИ для того, чтобы задурить людей", – высказался Волга.

В июле жители Херсона помогли предотвратить покушение на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо. По наводке очевидцев было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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