Кадыров опроверг слухи о пленении чеченского командира Бисаева

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг слухи о том, что командира отряда "Ахмат-Грозный" Анзора Бисаева взяли в плен. Он рассказал об этом на видео, которое было опубликовано в его телеграм-канале.

На кадрах видно, как глава Чечни вышел на связь с Бисаевым. Командир отряда заверил, что у него нет никаких проблем.

"Что только ни делали с Анзором Бисаевым <...> злые языки. И ранили его, и даже убивали. А сегодня узнал, что его якобы где-то в плен взяли. <...> Анзор жив и здоров и совсем не в плену, а выполняет поставленные задачи во главе отважных бойцов. На связь не выходил всего лишь потому, что просто не было сети", – говорится в публикации Кадырова под видео.

Ранее глава Чечни заявил, что теперь полностью доволен российской специальной военной операцией на Украине. Так он прокомментировал взрывы в Киеве и других украинских городах.

По его словам, Владимир Зеленский "жалуется на прилеты по Киеву и другим городам", хотя жители Донбасса терпели обстрелы ВСУ восемь лет.

Кадыров также напомнил слова Владимира Путина о том, что Россия "по-настоящему еще и не начинала". В связи с этим Кадыров призвал Зеленского бежать.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Взрывы произошли в крупных городах Украины – СМИ

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