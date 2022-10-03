Пушилин наградил Кадырова звездой Героя ДНР

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале сообщил, что вручил главе Чечни Рамзану Кадырову звезду Героя ДНР.
"С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса передал главе Чечни Рамзану Кадырову (высшую награду ДНР) звезду Героя Донецкой Народной Республики", – сообщил Пушилин.
Он добавил, что между ДНР и Чечней установились "тесные братские взаимоотношения". Пушилин высказал надежду на их дальнейшее укрепление.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидер Чечни Рамзан Кадыров вносит значительный вклад в проведение специальной военной операции на Украине. Это, по его словам, позволяет Кадырову открыто высказывать свое мнение.
До этого Кадыров сообщил, что российские войска скоро окончательно освободят ДНР и районы на херсонском и запорожском направлениях. Он также отмечал, что на 100% доволен ходом спецоперации на Украине там, где находятся его бойцы.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: