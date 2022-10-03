Пушилин наградил Кадырова звездой Героя ДНР

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале сообщил, что вручил главе Чечни Рамзану Кадырову звезду Героя ДНР.

"С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса передал главе Чечни Рамзану Кадырову (высшую награду ДНР) звезду Героя Донецкой Народной Республики", – сообщил Пушилин.

Он добавил, что между ДНР и Чечней установились "тесные братские взаимоотношения". Пушилин высказал надежду на их дальнейшее укрепление.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидер Чечни Рамзан Кадыров вносит значительный вклад в проведение специальной военной операции на Украине. Это, по его словам, позволяет Кадырову открыто высказывать свое мнение.

До этого Кадыров сообщил, что российские войска скоро окончательно освободят ДНР и районы на херсонском и запорожском направлениях. Он также отмечал, что на 100% доволен ходом спецоперации на Украине там, где находятся его бойцы.

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