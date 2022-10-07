Кадыров сообщил о готовности еще 70 тыс бойцов отправиться в зону СВО

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности еще 70 тысяч бойцов отправиться в зону специальной военной операции на Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"В ходе своих выступлений мы решительно отвергли европейские антирелигиозные и человеконенавистнические ценности и заявили о готовности бить сатанистов и их прислужников в любой точке мира", – написал Кадыров.

Он уточнил, что 10 тысяч бойцов из Чечни уже принимают участие "в благородном деле". Остальные 70 тысяч человек готовы присоединиться при необходимости, заявил Кадыров.

Ранее Кадыров порекомендовал тем гражданам, которые уезжают из России, надеть юбки и сменить имена на женские. В своем обращении он подчеркнул, что не понимает россиян, которые покидают свою родину в тяжелые времена.

До этого Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-полковника. Об этом сообщил глава Чечни, добавив, что президент России лично поздравил его с присвоением звания.

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